Как называеться дробь меньше 1
Математика
Как называеться дробь меньше 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В математике дробь – это число, состоящее из одной или нескольких долей единицы. То есть дробь представляет собой некоторую часть одного целого. Например, если предмет разделить на 4 равные части и взять 1 из них, то получим дробь 1/4, где 3 – это числитель, 4 – знаменатель, а результат такого деления (0,25) – частное. В школьной программе используются различные дроби, как называются они, зависит от их вида.
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