Краткии доклад о царице томирис

История
Краткии доклад о царице томирис
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое раннее описание массагетов, их царицы Томирис и её победы над персидским царем Киром II Великим, после попытки последнего завладеть царством массагетов, приводит  Геродот, который пишет почти спустя сто лет после упоминаемых событий. История Томирис и её победы над Киром была хорошо известна в античном мире и стала легендой; такие писатели античности как  Страбон,  Полиэн,Кассиодор и  Иордан так же писали о ней.
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