Краткии доклад о царице томирис

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Самое раннее описание массагетов, их царицы Томирис и её победы над персидским царем Киром II Великим, после попытки последнего завладеть царством массагетов, приводит Геродот, который пишет почти спустя сто лет после упоминаемых событий. История Томирис и её победы над Киром была хорошо известна в античном мире и стала легендой; такие писатели античности как Страбон, Полиэн,Кассиодор и Иордан так же писали о ней.