Составить словосочетания слова впросак

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Составить словосочетания слова впросак
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попасть впросак......................................................
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