Проверочное слово к слову услаждать ухо
Русский язык
Проверочное слово к слову услаждать ухо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово "услаждАть", а именно бездарную гласную в корне, можно проверить словом "слАдкий".
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