Напишите маленькое сочинение на тему: «Советы самому себе: как усовершенствовать свою учебную деятельность». Заранее спасибо

Обществознание
Напишите маленькое сочинение на тему: «Советы самому себе: как усовершенствовать свою учебную деятельность». Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие советы можно дать самому себе, чтобы усовершенствовать свою учебную деятельность? Прежде всего заняться самодисциплиной. Вставать пораньше, не валяться в постели до самого выхода в школу. Утром желательно повторить выученные с вечера предметы. Николай Заболотский писал: "Не позволяй душе лениться...". Следуй этому правилу, и добъешься успехов!
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