Напишите маленькое сочинение на тему: «Советы самому себе: как усовершенствовать свою учебную деятельность». Заранее спасибо
Обществознание
Напишите маленькое сочинение на тему: «Советы самому себе: как усовершенствовать свою учебную деятельность». Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие советы можно дать самому себе, чтобы усовершенствовать свою учебную деятельность? Прежде всего заняться самодисциплиной. Вставать пораньше, не валяться в постели до самого выхода в школу. Утром желательно повторить выученные с вечера предметы. Николай Заболотский писал: "Не позволяй душе лениться...". Следуй этому правилу, и добъешься успехов!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание