Девочка снегурока - основная мысль
Литература
Девочка снегурока - основная мысль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любовь - могучее чувство, свойственное всякому живому существу, чувство естественное и неизбежное. За краткий миг этого прекрасного, сзетлого чувства можно заплатить жизнью. Жизнью своей заплатила за несколько счастливых мгновений любви и Снегурочка. Она была целомудренна и холодна. Но с наступлением весны и в её сердце проснулась потребность в любви и радости. Мать-Весна напоминает ей, что любовь погубит её, но Снегурочка отвечает: Пусть гибну я, любви одно мгновенье Дороже мне годов тоски и слёз…
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