Какие преимущества получила япония по договорам версальско-вашингтонской системы?

Гость: Гость:

Япония стало ведущей страной в пороге Англией Францией и США.Япония расширала свои зоны в Восточной Азии.И стать одним из ведущих стран.Но все равно Япония стало проигравшим из победителей.И стало агрессором во Второй Мировой войне.