Какие преимущества получила япония по договорам версальско-вашингтонской системы?
История
Какие преимущества получила япония по договорам версальско-вашингтонской системы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Япония стало ведущей страной в пороге Англией Францией и США.Япония расширала свои зоны в Восточной Азии.И стать одним из ведущих стран.Но все равно Япония стало проигравшим из победителей.И стало агрессором во Второй Мировой войне.
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