Презентация на тему охрана водоёмов

Окружающий мир
Презентация на тему охрана водоёмов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для того чтобы охранять водоемы нужно водоемы в берете для того чтобы дикие птицы не понравились и водоемы чаще всего загрязняет А мы люди должны сами его беречь
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