Помогите! под буквой А
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Помогите! под буквой А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласование:к сплошному заносу,в белом коридоре,солнечный свет,хрупкий свод, белоснежный свод,под крутым обрывом,тихое изумление, глубокое изумление. управление:вышли у перевала,лежало подо мной,сгусток воздуха,гряда скал,прислушивались к чему-то. 2.эпитеты, сравнения.
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