Сообщение, записанное буквами из 32 - символьного алфавита, содержит 50 символов. Ка??ой объем информации оно несёт ? Если можно, напишите дано и подробное решение...
Информатика
Сообщение, записанное буквами из 32 - символьного алфавита, содержит 50 символов. Ка??ой объем информации оно несёт ? Если можно, напишите дано и подробное решение...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: N=32 K=50 Найти S-? N=2^i, i=5 S=K*i=250 бит/8= 31,25 байт
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