Сообщение, записанное буквами из 32 - символьного алфавита, содержит 50 символов. Ка??ой объем информации оно несёт ? Если можно, напишите дано и подробное решение...

Информатика

Сообщение, записанное буквами из 32 - символьного алфавита, содержит 50 символов. Ка??ой объем информации оно несёт ? Если можно, напишите дано и подробное решение...

Автор: Гость