В каких интервалах изменяются значения географической широты и долготы?
География
В каких интервалах изменяются значения географической широты и долготы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1° широты и долготы = 111 км
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