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1-ге 1 мен 9 сандарынын косындысын қосу
Математика
1-ге 1 мен 9 сандарынын косындысын қосу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+(1+9)=11 болады.!! тусындын ба??
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