Синквэйн бауырсақ заранее спасио

Қазақ тiлi
Синквэйн бауырсақ заранее спасио
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)   Не?Кім?  1 сөз      бауырсақ                 2)   Қандай?   2 сөз   ыстық, дәмді 3)   Не істеді?  3 сөз   пісірді, жеді, берді 4)   Сөйлем      4 сөз  Апам бауырсақты қонақтарға берді 5)   Синонимі    Баурсақ- ұннан жасалған тағам

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