Синквэйн бауырсақ заранее спасио
Қазақ тiлi
Синквэйн бауырсақ заранее спасио
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Не?Кім? 1 сөз бауырсақ 2) Қандай? 2 сөз ыстық, дәмді 3) Не істеді? 3 сөз пісірді, жеді, берді 4) Сөйлем 4 сөз Апам бауырсақты қонақтарға берді 5) Синонимі Баурсақ- ұннан жасалған тағам
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