Экскурсантов можно посадить в лодки по 8 человек или по 12 человек в каждую. В том и ?? другом случае свободных мест не останется. Сколько было экскурсантов, если их больше 80, но меньше 100?

Математика

Экскурсантов можно посадить в лодки по 8 человек или по 12 человек в каждую. В том и ?? другом случае свободных мест не останется. Сколько было экскурсантов, если их больше 80, но меньше 100?

Автор: Гость