Экскурсантов можно посадить в лодки по 8 человек или по 12 человек в каждую. В том и ?? другом случае свободных мест не останется. Сколько было экскурсантов, если их больше 80, но меньше 100?
Математика
Экскурсантов можно посадить в лодки по 8 человек или по 12 человек в каждую. В том и ?? другом случае свободных мест не останется. Сколько было экскурсантов, если их больше 80, но меньше 100?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется, что 96. 12х8=96. Тогда умещаются и по 8 и по 12. Сделай мой ответ лучшим
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