Судно на подводных крыльях „Метеор" в течение минуты проходит расстояние 1км 160 м. Определите скорость „метеора" (в м\с и в км/ч) Помогите Пж даю 30 б

Физика

Судно на подводных крыльях „Метеор" в течение минуты проходит расстояние 1км 160 м. Определите скорость „метеора" (в м\с и в км/ч) Помогите Пж даю 30 б

Автор: Гость