Судно на подводных крыльях „Метеор" в течение минуты проходит расстояние 1км 160 м. Определите скорость „метеора" (в м\с и в км/ч) Помогите Пж даю 30 б
Физика
Судно на подводных крыльях „Метеор" в течение минуты проходит расстояние 1км 160 м. Определите скорость „метеора" (в м\с и в км/ч) Помогите Пж даю 30 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=1 мин = 60 с S = 1 км 160 м = 1160 м Скорость V=S/t=1160/60 ≈ 19,3 м/с или V=19,3*3,6 ≈ 70 км/ч
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