Почему люди не добились ничего в первой революции 1900-1907?

Гость: Гость:

Причины революции: 1) Поражение в Русско-Японской войне. 2) Отказ правительства проводить реформы. 3) Нежелание страны жить по старому. 4) Земельный голод в деревне. 5) Бедственное положение рабочих. 9 января 1905г.- "Кровавое воскресение" (В Петербурге расстреляли демонстрацию рабочих). январь-февраль 1905г.- массовые забастовки по всей стороне. июнь 1905г.- восстание на броненосце "Потёмкин". осень 1905г. - начало беспорядков в Москве. 17 октября 1905г. - подписан "манифест об усовершенствовании гос. порядка" ( I российская конституция). октябрь 1905г.- череда нац. погромов по всей стране. октябрь 1905г.- создана партия Конст. Демократов (КД, "кадеты" лидер Милюков). Состав партии кадетов: профессура, учителя, помещики, либеральная буржуазия. Итог: Их программа: 1) Введение конституции. 2) Всеобщее равенство перед законом. 3) Введение 8ч рабочего дня. 4) Свобода личности, слова и собрания. 5) Право малых народов на нац. культуру. Цель: 1) Уравнение крестьян в правах с другими сословиями. 2) Решить земельный голод с помощью продажи крестьянам гос. земли. 3) Активизировать переселенческую политику ноябрь 1905г.- создание партии "Союз 17 октября" (Октябристы). Состав: крупная буржуазия, помещики, генералы, лидер партии А.И. Гучков. Численность 1906г.- 77 тыс. человек. ноябрь 1905г. - создан московский совет рабочих депутатов. 10 декабря 1905г. - восстание в Москве. 11 декабря 1905г. - выборы в первую гос. Думу. 20 февраля 1906г. - манифест об устройстве гос. Думы. 27 апреля 1906г. - открытие первой гос. Думы. (Председатель С.Р. Мурамцев.) 9 июля 1906г. - роспуск первой гос. Думы. 1906-1907гг.- подавление революции.