Почему при выстреле вертикально вверх с огромной силой физическое тело не улетае?? в космос?? Как оно себя ведёт?? Срочно помогите умоляююю

Физика

Почему при выстреле вертикально вверх с огромной силой физическое тело не улетае?? в космос?? Как оно себя ведёт?? Срочно помогите умоляююю

Автор: Гость