Почему при выстреле вертикально вверх с огромной силой физическое тело не улетае?? в космос?? Как оно себя ведёт?? Срочно помогите умоляююю
Физика
Почему при выстреле вертикально вверх с огромной силой физическое тело не улетае?? в космос?? Как оно себя ведёт?? Срочно помогите умоляююю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что расстояние до космоса очень длинное, а потом падает из силы тяжести
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