(6a-b)-(2a+3b) помогите прошу!

Алгебра
(6a-b)-(2a+3b) помогите прошу!
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Автор: Гость
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Гость:
вот оно желаю удачи)))))
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