2 уровень Спишите, установив соответствия. Пожалуйста!!!
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2 уровень Спишите, установив соответствия. Пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
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Ноутбук - ноут клавиатура - клава мышь - мышка системный блок - системник диск без информации - болванка жесткий диск - винт оперативная память - оперативка компьютер - комп монитор - ящик
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