Пожалуйста помогите!!!,на фото,2 и 3

Математика
Пожалуйста помогите!!!,на фото,2 и 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где фото? Вы его прикрепить забыли
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