Судно на подводных крыльях „Метеор" в течение минуты проходит расстояние 1ем 160 м. Определите скорость „метеора" (в м\с и в км/ч) Помолотое пожалуйста даю 20 б
Физика
Судно на подводных крыльях „Метеор" в течение минуты проходит расстояние 1ем 160 м. Определите скорость „метеора" (в м\с и в км/ч) Помолотое пожалуйста даю 20 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=1160/60 ≈ 19 м/с или ≈70 км/ч
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