Судно на подводных крыльях „Метеор" в течение минуты проходит расстояние 1ем 160 м. Определите скорость „метеора" (в м\с и в км/ч) Помолотое пожалуйста даю 20 б

Физика

Судно на подводных крыльях „Метеор" в течение минуты проходит расстояние 1ем 160 м. Определите скорость „метеора" (в м\с и в км/ч) Помолотое пожалуйста даю 20 б

Автор: Гость