Какие богатства привозили в древний Египет из Ливии, Нубии, Сирии, Финикии и Палес??инии.
История
Какие богатства привозили в древний Египет из Ливии, Нубии, Сирии, Финикии и Палес??инии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В то время главными богатствами были: разные специи, которые привозили из данных стран в вопросе!
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