Найлм ееизвестное чмсло (m- 4789)+89#6004 и 2732+(5000-n)#4803
Математика
Найлм ееизвестное чмсло (m- 4789)+89#6004 и 2732+(5000-n)#4803
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) m= 1124 2) n= 2929
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