А)запиши выражение и найди их значение к сумме чисел 10 и 2 прибавьте 6
Алгебра
А)запиши выражение и найди их значение к сумме чисел 10 и 2 прибавьте 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(10+2)+6=18 (30+8)-4=34 (80+7)-5=82 (30+3)+5=38
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
В каком слове выбор выделенной буквы ты уже можешь объяснить правилом? караСь, лоСь, умылиСь, пропиСь
Русский язык
Подчеркните в тексте антонимы и синонимы. Среди леса-великана есть громадная поляна. Посреди поляны той дуб стоит большой-большой! Средь его большу...