А)запиши выражение и найди их значение к сумме чисел 10 и 2 прибавьте 6

Алгебра
А)запиши выражение и найди их значение к сумме чисел 10 и 2 прибавьте 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(10+2)+6=18 (30+8)-4=34 (80+7)-5=82 (30+3)+5=38
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