Перевод слов пожалуйста Срочно надо

Английский язык
Перевод слов пожалуйста Срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ваш активный словарный запас чтобы сделали некоторые достопримечательности небоскреб делать что-то вместо чего-либо стоять за что-то шедевр впечатление Манхэттен Бруклин Квинсе Статен-Айленд Бронкс реки Гудзон Центральный Парк Эмпайр-Стейт-Билдинг Рокфеллеровский Центр музей Гуггенхайма чтобы пойти в школу чтобы быть в школе покидать школу ложиться спать чтобы быть в постели чтобы поступить в колледж чтобы быть в больнице /широта больнице в приз ходить в церковь
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