Дана геометрическая прогресии (bn),знаменатель которой равен 5, a b1 = 2/5. Найдите сумм?? первых 6 ее членов.
Алгебра
Дана геометрическая прогресии (bn),знаменатель которой равен 5, a b1 = 2/5. Найдите сумм?? первых 6 ее членов.
Ответ(ы):
Гость:
B1=0.4 Q=5 0.4(5^6-1) S= ======= =1562.4 4 Вроде, должно быть так
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