Дана геометрическая прогресии (bn),знаменатель которой равен 5, a b1 = 2/5. Найдите сумм?? первых 6 ее членов.

Алгебра
Дана геометрическая прогресии (bn),знаменатель которой равен 5, a b1 = 2/5. Найдите сумм?? первых 6 ее членов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
B1=0.4 Q=5      0.4(5^6-1) S= ======= =1562.4             4     Вроде, должно быть так
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