Дана натуральная числовая последовательность из N чисел. Вывести значения элемен??ов заданной последовательности в прямом порядке, не используя массивы. SROCHNO~!~
Информатика
Дана натуральная числовая последовательность из N чисел. Вывести значения элемен??ов заданной последовательности в прямом порядке, не используя массивы. SROCHNO~!~
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Type mas=array of integer; procedure revers(var a:mas; i:integer); begin write(a[i],); if i>0 then revers(a,i-1); end; var a:mas; i,n:integer; begin readln(n); setlength(a,n); for i:=0 to n-1 do read(a[i]); revers(a,n-1); end
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