Дана натуральная числовая последовательность из N чисел. Вывести значения элемен??ов заданной последовательности в прямом порядке, не используя массивы. SROCHNO~!~

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Дана натуральная числовая последовательность из N чисел. Вывести значения элемен??ов заданной последовательности в прямом порядке, не используя массивы. SROCHNO~!~

Автор: Гость