Данным прилагательным подобрать прилагательные антонимы болен храбр стар силён ??ёшев виноват лжив груб
Русский язык
Данным прилагательным подобрать прилагательные антонимы болен храбр стар силён ??ёшев виноват лжив груб
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Гость:
Да я воще хз ₽&@&₽#]^]<|£$}€+~*
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