Дано ABCD-прямоугольник угол ABD больше угла CBD 20° найдите углы треугольника AOD
Математика
Дано ABCD-прямоугольник угол ABD больше угла CBD 20° найдите углы треугольника AOD
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