Что такое смысловая и грамматическая связь слов? пожалуйста скажите!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Что такое смысловая и грамматическая связь слов? пожалуйста скажите!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысловая это когда они связаны по смыслу например идёшь (куда ) в магазин ,а грамматическая это когда связано окончанием или предлогом пойду на работу .
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