Что нужно,можно,нельзя,делать в лесу
Биология
Что нужно,можно,нельзя,делать в лесу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя оставлять огонь не потушив,нельзя оставлять мусор,нельзя ломать ветки
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