Из предложений 18—21 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости – звонкости последующего согласного. Задание 4 (1)От модели атома с серебристым ядром и укреплённым...
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Из предложений 18—21 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости – звонкости последующего согласного. Задание 4 (1)От модели атома с серебристым ядром и укреплёнными на проволочных орбитах электронами веяло космосом, электронной музыкой и фантастическими романами. (2)Модель стояла на покосившейся полке, которую поддерживала Зиночка Крючкова, очень маленькая и очень гордая девочка с острым личиком. (3)Вокруг неё на фоне стеклянных шкафов, схем и таблиц физического кабинета кипела бурная жизнь. (4)Вахтанг Турманидзе, стройный гигант в тренировочных брюках, объяснял девочкам, что такое хук и апперкот, нахально дотрагиваясь своими кулачищами до их нежных подбородков. (5)Вадим Костров царил в своей хихикающей компании. (6)А Лёши Жильцова не было видно. (7)Только окинув взглядом пустынные ряды лабораторных столов, где-то за одним из последних, у распахнутого окна, можно было заметить его одинокую фигуру. (8)Никому, кроме неприметной девочки в очках, уткнувшейся в книгу, не было до него никакого дела, а она нет-нет да и посматривала украдкой на Лёшу. (9)Всё-таки в людях, несправедливо обойдённых славой, есть что-то привлекательное, а Лёша в своём восьмом «Б» был именно таким человеком. (10)Это подтвердилось, когда в класс вошла Галя Вишнякова, по всеобщему мнению, самая красивая девочка школы. – (11)Ребята, кого поцеловать? (12)У меня, кажется, грипп начинается, а завтра контрольная по алгебре, – сказала она и чихнула. (13)Класс притих, но конкретных предложений не последовало. (14)И вдруг из дальнего угла донеслось: «Меня». (15)Это сказал Лёша и ужаснулся. (16)Все, кроме неприметной девочки, смотрели на Лёшу так, как будто Галя была андерсеновской принцессой, а Лёша – свинопасом. (17)Кто-то даже хихикнул. (18)А неприметная девочка с тревогой ждала Галиного ответа: она боялась за Лёшу. (19)Но самые красивые девочки школы всегда старше своих лет, и Галя не растерялась. – (20)Лёшка – золотой мальчик, а вы все трусы. (21)И она направилась к своей верной подруге Зиночке Крючковой, всё ещё поддерживающей полку с проволочной моделью атома. (22)Галя шла, размахивая молотком, потому что была дежурной и собиралась укрепить полку.
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