Из пред­ло­же­ний 18—21 вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние при­став­ки за­ви­сит от глу­хо­сти – звон­ко­сти по­сле­ду­ю­ще­го со­глас­но­го. За­да­ние 4 (1)От мо­де­ли атома с се­реб­ри­стым ядром и укреплённым...

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Из пред­ло­же­ний 18—21 вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние при­став­ки за­ви­сит от глу­хо­сти – звон­ко­сти по­сле­ду­ю­ще­го со­глас­но­го. За­да­ние 4 (1)От мо­де­ли атома с се­реб­ри­стым ядром и укреплёнными на про­во­лоч­ных ор­би­тах элек­тро­на­ми веяло кос­мо­сом, элек­трон­ной му­зы­кой и фан­та­сти­че­ски­ми ро­ма­на­ми. (2)Мо­дель сто­я­ла на по­ко­сив­шей­ся полке, ко­то­рую под­дер­жи­ва­ла Зи­ноч­ка Крюч­ко­ва, очень ма­лень­кая и очень гор­дая де­воч­ка с ост­рым ли­чи­ком. (3)Во­круг неё на фоне стек­лян­ных шка­фов, схем и таб­лиц фи­зи­че­ско­го ка­би­не­та ки­пе­ла бур­ная жизнь. (4)Вах­танг Тур­ма­нид­зе, строй­ный ги­гант в тре­ни­ро­воч­ных брю­ках, объ­яс­нял де­воч­кам, что такое хук и ап­пер­кот, на­халь­но до­тра­ги­ва­ясь сво­и­ми ку­ла­чи­ща­ми до их неж­ных под­бо­род­ков. (5)Вадим Ко­ст­ров царил в своей хи­хи­ка­ю­щей ком­па­нии. (6)А Лёши Жиль­цо­ва не было видно. (7)Толь­ко оки­нув взгля­дом пу­стын­ные ряды ла­бо­ра­тор­ных сто­лов, где-то за одним из по­след­них, у рас­пах­ну­то­го окна, можно было за­ме­тить его оди­но­кую фи­гу­ру. (8)Ни­ко­му, кроме не­при­мет­ной де­воч­ки в очках, уткнув­шей­ся в книгу, не было до него ни­ка­ко­го дела, а она нет-нет да и по­смат­ри­ва­ла украд­кой на Лёшу. (9)Всё-таки в людях, не­спра­вед­ли­во обойдённых сла­вой, есть что-то при­вле­ка­тель­ное, а Лёша в своём вось­мом «Б» был имен­но таким че­ло­ве­ком. (10)Это под­твер­ди­лось, когда в класс вошла Галя Виш­ня­ко­ва, по все­об­ще­му мне­нию, самая кра­си­вая де­воч­ка школы. – (11)Ре­бя­та, кого по­це­ло­вать? (12)У меня, ка­жет­ся, грипп на­чи­на­ет­ся, а зав­тра кон­троль­ная по ал­геб­ре, – ска­за­ла она и чих­ну­ла. (13)Класс при­тих, но кон­крет­ных пред­ло­же­ний не по­сле­до­ва­ло. (14)И вдруг из даль­не­го угла до­нес­лось: «Меня». (15)Это ска­зал Лёша и ужас­нул­ся. (16)Все, кроме не­при­мет­ной де­воч­ки, смот­ре­ли на Лёшу так, как будто Галя была ан­дер­се­нов­ской прин­цес­сой, а Лёша – сви­но­па­сом. (17)Кто-то даже хи­хик­нул. (18)А не­при­мет­ная де­воч­ка с тре­во­гой ждала Га­ли­но­го от­ве­та: она бо­я­лась за Лёшу. (19)Но самые кра­си­вые де­воч­ки школы все­гда стар­ше своих лет, и Галя не рас­те­ря­лась. – (20)Лёшка – зо­ло­той маль­чик, а вы все трусы. (21)И она на­пра­ви­лась к своей вер­ной по­дру­ге Зи­ноч­ке Крюч­ко­вой, всё ещё под­дер­жи­ва­ю­щей полку с про­во­лоч­ной мо­де­лью атома. (22)Галя шла, раз­ма­хи­вая мо­лот­ком, по­то­му что была де­жур­ной и со­би­ра­лась укре­пить полку.

Автор: Гость