Ученики школы отправились в поход, построившись в колонну длиной 80 метров. Дети в ??олоне идут со скоростью 60м./мин. Чтобы догнать подругу в начале колонны, Айгуль, идущая в конце колонны, побежала со скоростью 100м/мин. Чере...
Математика
Ученики школы отправились в поход, построившись в колонну длиной 80 метров. Дети в ??олоне идут со скоростью 60м./мин. Чтобы догнать подругу в начале колонны, Айгуль, идущая в конце колонны, побежала со скоростью 100м/мин. Через сколько минут Айгуль догонит подругу? Нужно составить уравнение. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х = 80 : ( 100 - 60) 100м - 60м = 40м в мин 80м : 40м = 2минуты
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