Ученики школы отправились в поход, построившись в колонну длиной 80 метров. Дети в ??олоне идут со скоростью 60м./мин. Чтобы догнать подругу в начале колонны, Айгуль, идущая в конце колонны, побежала со скоростью 100м/мин. Чере...

Математика

Ученики школы отправились в поход, построившись в колонну длиной 80 метров. Дети в ??олоне идут со скоростью 60м./мин. Чтобы догнать подругу в начале колонны, Айгуль, идущая в конце колонны, побежала со скоростью 100м/мин. Через сколько минут Айгуль догонит подругу? Нужно составить уравнение. Помогите пожалуйста!

Автор: Гость