Как обозначают положительный корень четной степени из положительного числа? Приведите пример

Математика
Как обозначают положительный корень четной степени из положительного числа? Приведите пример
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно умножить число само на себя, то есть корень из 12 будет 144, так как 12*12 =144
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