Тіло має початкову швидкість 5 м/с . Чи досягне воно швидкостi 10 м/с через 2 секунду з прискоренням у 2 м/с2

Физика
Тіло має початкову швидкість 5 м/с . Чи досягне воно швидкостi 10 м/с через 2 секунду з прискоренням у 2 м/с2
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