Тіло має початкову швидкість 5 м/с . Чи досягне воно швидкостi 10 м/с через 2 секунду з прискоренням у 2 м/с2
Физика
Тіло має початкову швидкість 5 м/с . Чи досягне воно швидкостi 10 м/с через 2 секунду з прискоренням у 2 м/с2
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Обществознание
1)Отличительной чертой традиционной экономической системы является: а) зависимость экономики от государственной власти б) доминирование промышлен...
Обществознание
Русский язык