Над окошками покажи буквы которые спорят
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Над окошками покажи буквы которые спорят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буквы, которые спорят, — это орфограммы. В этом слове есть безударная О в корне, которая проверяется проверочным словом. окОшками — Окнами
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