Над окошками покажи буквы которые спорят

Русский язык
Над окошками покажи буквы которые спорят
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буквы, которые спорят, — это орфограммы. В этом слове есть безударная О в корне, которая проверяется проверочным словом. окОшками — Окнами 
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