Сократите дробь 12^(n+2)/(2^(n+5))*(3^(n-1))
Алгебра
Сократите дробь 12^(n+2)/(2^(n+5))*(3^(n-1))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12n+24):(2n+10)×(3n-3)=12n+24:(6n2-6n+30n-30)=(6n2+24n-30):(12n+24)=n (6n-6):12 (n+1)=6n (n+1):12 (n+1)=(6n:12)×(n+1)
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