Пожалуйста помогите!!! Задание #83
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Пожалуйста помогите!!! Задание #83
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1. nearest, 2. next, 3. farther, 4. furthest, 5. eldest 6. oldest, 7. oldest, 8. eldest, 9.older, elder, 10.latest
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