Переложите на современный лад сказку "Царевна - лягушка". Используйте лексику современного русского языка. Внесите элементы современной жизни. Имена героев можно изменять.
Литература
Переложите на современный лад сказку "Царевна - лягушка". Используйте лексику современного русского языка. Внесите элементы современной жизни. Имена героев можно изменять.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лягушка квакушка гуляла по парку и встретила крутого парня. она пыталась его поцеловать
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