СРОЧНО!!!! северо-атлантическое течение имеет температуру +3-оно теплое,а перуанск??е течение имеет температуру +20 - оно холодное.Почему?Даю 15 баллов!!!!

География
СРОЧНО!!!! северо-атлантическое течение имеет температуру +3-оно теплое,а перуанск??е течение имеет температуру +20 - оно холодное.Почему?Даю 15 баллов!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потомушто оно движется и оно становится холодное чем стоячяч веда . Если остановить реку то оно будит теплее +20 ,а если оно течет то -20 холодным остоется
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