Выскажите свою точку зрения. Проанализируйте представленное утверждение.Согласны ли вы с ним? Сформулируйте собственное мнение и приведите аргументы в его пользу. "Согласно второму началу термодинамики, жизнь - это процесс ил...
Биология
Выскажите свою точку зрения. Проанализируйте представленное утверждение.Согласны ли вы с ним? Сформулируйте собственное мнение и приведите аргументы в его пользу. "Согласно второму началу термодинамики, жизнь - это процесс или система, вектор развития которой противоположен по направлению остальным, "неживым" объектам Вселенной и направлен на уменьшение собственной энтропии".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, согласен.Ибо происходит систематический сбор собственной энтропии и получает положительную термодинамику, ибо клетки живого-всегда систематичны, то есть это система!
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