Выскажите свою точку зрения. Проанализируйте представленное утверждение.Согласны ли вы с ним? Сформулируйте собственное мнение и приведите аргументы в его пользу. "Согласно второму началу термодинамики, жизнь - это процесс ил...

Биология

Выскажите свою точку зрения. Проанализируйте представленное утверждение.Согласны ли вы с ним? Сформулируйте собственное мнение и приведите аргументы в его пользу. "Согласно второму началу термодинамики, жизнь - это процесс или система, вектор развития которой противоположен по направлению остальным, "неживым" объектам Вселенной и направлен на уменьшение собственной энтропии".

Автор: Гость