Как у наших ворот за горою жил да был бутерброд с колбасою захотелось ему пр??гуляться, на траве-мураве поваляться.и сманил он на прогулку краснощёкую сдобную булку но чайные чашки в печи,стуча и бренча,закричали буте...

Русский язык

Как у наших ворот за горою жил да был бутерброд с колбасою захотелось ему пр??гуляться, на траве-мураве поваляться.и сманил он на прогулку краснощёкую сдобную булку но чайные чашки в печи,стуча и бренча,закричали бутерброд,сумасброд,не ходи из ворот! а пойдёшь-пропадёшь,муре в рот попадёшь! выпиши существительные вместе с предлогом вставляя между предлогом и существительным еще одно слово . Например у наших ворот с копченой колбасою.... ВЫПИШИ ГЛАГОЛЫ С ПРИСТАВКАМИ В СТОЛБИК ,КРОМЕ ГЛАГОЛОВ ИЗ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.ВЫДЕЛИ КОРНИ И ПРИСТАВКИ ОДНОКОРЕННОЙ ГЛАГОЛ С ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРИСТАВКОЙ. НАПРИМЕР: ЗАХОТЕЛОСЬ-РАСХОТЕЛОСЬ.

Автор: Гость