Найди четырёхзначное число ,в котором первая цыфра-одна третья часть второй ,трет??я-значения суммы первых двух,последняя-утроенная вторая
Математика
Найди четырёхзначное число ,в котором первая цыфра-одна третья часть второй ,трет??я-значения суммы первых двух,последняя-утроенная вторая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть число будет авсd.Здесь а, в, с,dцифры и а отлично от нуля.так как противном случае, число было бы трехзначный.по условию:в=3 а. с=а+в. d=3в.решение на фотке
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