К зарубежной пословице подберите русскую 1) С богачом о бедности не говорят

Литература
К зарубежной пословице подберите русскую 1) С богачом о бедности не говорят
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Автор: Гость
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Гость:
Сытый голодному не товарищ
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