К зарубежной пословице подберите русскую 1) С богачом о бедности не говорят
Литература
К зарубежной пословице подберите русскую 1) С богачом о бедности не говорят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сытый голодному не товарищ
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