Помогите, пожалуйста! Не обращайте внимания на то, что подписано Заранее спаси??о)
Немецкий язык
Помогите, пожалуйста! Не обращайте внимания на то, что подписано Заранее спаси??о)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 wohnte 2fuhr 3 hatte 4 stand 5 auf 6 musste 7 zog 8 an 9 wollte 10 brachte 11 war 12 lief 13 vergaß 14 kaufte 15 stieg 16 verliess 17 steckte 18 wollte 19 klopfte 20 sagte 21 eilte 22 rief 23 warf 24 ein 25 ging 26 kam 27 stieg ein
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