С чем ассоцируется прощение (бумеранг с добром и т.д)

Обществознание
С чем ассоцируется прощение (бумеранг с добром и т.д)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добро,светлота ,счастье
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