1)Отличительной чертой традиционной экономической системы является: а) зависимость экономики от государственной власти б) доминирование промышленного производства в) преобладание ручного труда г) большое количество кооперативо...

Обществознание

1)Отличительной чертой традиционной экономической системы является: а) зависимость экономики от государственной власти б) доминирование промышленного производства в) преобладание ручного труда г) большое количество кооперативов 2.Отличительной чертой административно-командной экономической системы является: а) сочетание государственного предпринимательства с частным б) директивное ценообразование в) выпуск товаров с учетом спроса потребителей г) конкуренция продавцов и товаропроизводителей 3. государство в рыночной экономике а) устанавливает номеклатуру товаров и услуг б) стимулирует сбалансированный экономический рост в) распределяет средства производства г) определяет количество работающих на предприятиях

Автор: Гость