Помогите составить текст на тему : Гости (на казахском) (5-6 предложений) Спасибо!

Қазақ тiлi
Помогите составить текст на тему : Гости (на казахском) (5-6 предложений) Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казак халкы ежелден конак жайлы халык.Ардайым конактарынын амты устне тусп Кудайдай кореди.Конакты сыйлай билген ол адамдык бир касиети
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