Помогите составить текст на тему : Гости (на казахском) (5-6 предложений) Спасибо!
Қазақ тiлi
Помогите составить текст на тему : Гости (на казахском) (5-6 предложений) Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казак халкы ежелден конак жайлы халык.Ардайым конактарынын амты устне тусп Кудайдай кореди.Конакты сыйлай билген ол адамдык бир касиети
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Тіло має початкову швидкість 5 м/с . Чи досягне воно швидкостi 10 м/с через 2 секунду з прискоренням у 2 м/с2
Окружающий мир