Выпишите: 1) Словосочетания "действительное причастие+существительное" и причаст??ые обороты с действительными причастиями (вместе с определяемыми ими существительными); 2) Словосочетание "страдательное причастие+существительно...

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Выпишите: 1) Словосочетания "действительное причастие+существительное" и причаст??ые обороты с действительными причастиями (вместе с определяемыми ими существительными); 2) Словосочетание "страдательное причастие+существительное" и причастные обороты со страдательными причастиями (вместе с определяемыми ими существительными). Бурая зацветающая рожь тихо шелестела колосьями и клонилась от утреннего свежего ветерка; вдали ярко освящённые только что показавшимся солнцем виднелись яровые. Раздаётся звонкая песня, плывёт по обрыву, по долине, усеянной цветами, и тонет где-то на окраине леса. Пыль на улицах тучами поднималась вслед за проезжавшими подводами. Из-за ворот лениво залаяла собачонка, вся обвешанная репьями.

Автор: Гость