Помогите 6 класс ^-^ Верно ли высказывание: 1.Сумма одной второй и двух третьих ме??ьше единицы. 2.Разность одной второй и одной пятой больше двадцати пяти процентов. 3.Дробь девятнадцать двадцатых имеет четный знаменатель...
Математика
Помогите 6 класс ^-^ Верно ли высказывание: 1.Сумма одной второй и двух третьих ме??ьше единицы. 2.Разность одной второй и одной пятой больше двадцати пяти процентов. 3.Дробь девятнадцать двадцатых имеет четный знаменатель и простой числитель.
Ответ(ы) на вопрос:
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1 Неверно , будет больше 2 Да, верно 3 Да,верно
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