Помогите 6 класс ^-^ Верно ли высказывание: 1.Сумма одной второй и двух третьих ме??ьше единицы. 2.Разность одной второй и одной пятой больше двадцати пяти процентов. 3.Дробь девятнадцать двадцатых имеет четный знаменатель...

Математика

Помогите 6 класс ^-^ Верно ли высказывание: 1.Сумма одной второй и двух третьих ме??ьше единицы. 2.Разность одной второй и одной пятой больше двадцати пяти процентов. 3.Дробь девятнадцать двадцатых имеет четный знаменатель и простой числитель.

Автор: Гость